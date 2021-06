Cortège attaqué : Une plainte annoncée contre «les agresseurs» de Bougane Guèye Dany

L’attaque du cortège du leader du mouvement Gueum Sa Bop ne restera pas impunie, d’après le président de l’Union pour la restauration des valeurs (URV), le docteur Mouhamed Diallo.

Dans un communiqué rendu public, il a condamné avec la plus grande fermeté «cet acte ignoble des jeunes de la mouvance présidentielle à l'endroit du président Bougane Guèye Dany du mouvement Gueum sa Bopp, en tournée politique depuis quelques jours».





«Puisque le procureur de la République de Matam ne s'est pas autosaisi, il sera saisi demain matin à la première heure par nos avocats, à savoir Maîtres Cissé, Fall et Ndiaye pour intimidation, agression, menace de mort physique et verbale, selon les articles 249, 250, 252, 263, 264 et 266 de la loi n°77-87 du 10 août 1977», a-t-il indiqué dans le document.





Le patron de l’URV a ainsi donné le top départ de la bataille judiciaire annoncée, suite à l'agression du cortège du président Bougane Guèye Dany.





«Ne soyez pas surpris que cette affaire fasse naître des rebondissements imprévus qui risquent d'éclabousser la classe politique», avertit le Dr Diallo.