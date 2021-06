Côte d'Ivoire : À travers un document qui a fuité, Nestlé reconnaît que la plupart de ses aliments ne sont pas bons pour la santé

Le Groupe Suisse Nestlé, implanté en Côte d'Ivoire, a reconnu dans un document interne qui a fuité dans la presse anglaise (Financial Times, ndlr) que la plupart de ses aliments n'étaient pas bons pour la santé.Après la fuite dévoilée, le groupe a assuré "travailler sur un projet à l'échelle de l'entreprise" pour mettre à jour sa stratégie en termes de nutrition et santé.Dans l'article de nos confrères est révélé que la majorité des produits Nestlé n'obtiennent pas un score suffisant pour être jugés bons pour la santé dans le système de notation australien semblable, au Nutriscore français.Dans une présentation interne diffusée aux cadres dirigeants, vue par le Financial Times, le géant de l'alimentation reconnaît que plus de 60% de ses grands produits de consommation et boissons ne répondent pas à "la définition de santé" et que "certaines de nos catégories ne seront jamais saines", quelle que soit la façon dont le groupe les reformule, comme rapporté par nos confrères britaniques.À noter que chiffre de 60% évoqué ne concerne pas la nutrition infantile, ni les produits pour animaux de compagnie, le café ou encore la nutrition médicale.