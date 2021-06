[Photos] Côtes sénégalaises : Les images du bateau de drogue (haschich) intercepté par la Marine

On en sait un peu plus sur le bateau intercepté, ce dimanche 27 juin, aux environs de 09 h par le patrouilleur "Kédougou", la vedette "Lac Retba" et une équipe de forces spéciales de la Marine nationale.





Le bateau en question est un chalutier qui a été modifié pour pouvoir transporter le maximum de stupéfiants. Ce bateau "fantôme" (sans pavillon) avait à bord trois personnes de nationalité turque.





Il a fallu toute la journée d'hier au Commandant et ses éléments pour pouvoir l'amener à bon port. Le produit provient du Maroc à destination de la sous-région. Pour ce qui est de la cargaison, la quantité et la destination, nous y reviendrons.