Couacs au départ du Hajj : une ancienne députée s’en prend au nouveau régime

Fatou Thiam, ancienne députée, indexe un « tâtonnement inacceptable » et accuse les nouvelles autorités, évoquant les couacs notés au départ du pèlerinage à la Mecque. « Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de tristesse que nous constatons la situation plus que difficile de nos pèlerins », fulmine-t-elle.



Selon l’alliée du Président sortant, Macky Sall, cette situation est due « à l’incompétence manifeste de nos autorités ». Reprise par Les Échos, elle exige du nouveau régime que « des mesures pérennes soient prises » non sans souligner que « la gestion d’un pays nécessite de l’expérience et de la compétence ».



« Vous avez mis nos pèlerins dans une situation inconfortable, si vous ne pouvez pas surmontez cette difficulté, appelez de l’aide chers amis », ironise-t-elle.



« Hélas, depuis leur prise de fonction, le constat est le même, des prix des denrées qui grimpent à une vitesse vertigineuse, un reniement total sur les engagements », embraye l’ancienne responsable libérale.