Coup de théâtre au tribunal : Les avocats de Ndeye Khady Ndiaye demandent…

Alors que l’on attend le verdict du procès Ousmane Sonko-Adji Sarr, les avocats de Ndeye Khady Ndiaye ont demandé la réouverture des débats.







Selon Me Baldé, l’un des avocats de la patronne de Sweet Beauté, “il est inadmissible qu'en matière criminelle une personne soit jugée sans la présence d'un avocat. Nous sommes sortis avant même la lecture de l'ordonnance de renvoi".





Pour rappel, Ndeye Khady Ndiaye est poursuivie pour incitation à la débauche, diffusion d'images contraire aux bonnes moeurs et complicité de viol. Elle s’est défendue seule lors de l’audience.





Le parquet général avait requis 5 ans de réclusion criminelle contre elle pour complicité de viols et une amende de 100 000 de FCFA, et un an pour incitation à la débauche et diffusion d'images contraire aux bonnes mœurs.