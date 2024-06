Coupe abusive de bois et feux de brousse : Ce que préconise le nouveau DG de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte

« La jeunesse doit prendre conscience du rôle qu’elle doit jouer dans le développement de notre pays ». C’est l’appel du nouveau directeur général de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (ASERGMV).





Le docteur Sécouna Diatta, par ailleurs maire de Mangagoulack, dans le département de Bignona, interpellait les jeunes du département, en particulier ceux de Tendouck, lors d'une interview accordée au groupe Médias du Sud de Bignona, à l’occasion de la Tabaski. Pour lui, les jeunes doivent s’activer dans tous les secteurs pour conduire le pays vers le développement. À condition de se former.





Cette implication des jeunes doit se manifester aussi dans la préservation des ressources forestières et de l’écosystème. Ce qui passe par des actions combinées, car "on ne peut pas reverdir le Sénégal par le Nord et installer le désert au Sud », selon le DG de l'ASERGMV.





Abordant le problème de la coupe de bois et des feux de brousse dans la région méridionale, M. Diatta estime qu'il faut certes "reforester, mais il faut également éviter des coupes abusives".