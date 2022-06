Coupe du Sénégal : Casa Sport/ Lusitana, l’affiche de la finale

La finale de la coupe du Sénégal 2021-2022 opposera le Casa Sport de Ziguinchor à l’Étoile Lusitana de Dakar. En demi-finale jouée ce mercredi, ces deux formations ont sorti respectivement AJEL de Rufisque (2-1) et Linguère de Saint-Louis (2-1).





Tenant du titre, le Casa Sport sacré champion de ligue 1, accueillait, ce mercredi dans son antre d’Aline Sitoe Diatta la redoutable formation d’AJEL (National 1) qui a éliminé aux tours précédents Génération Foot et Teungueth FC. En course pour le doublé championnat-coupe, Casa Sport qui a été mené au score dès la première minute de jeu par AJEL sur un but de Baba Cissé, a réussi à reprendre le dessus sur son adversaire grâce aux buts marqués par le milieu de terrain Alassane Faye (45+2) et l’attaquant Lamin Jarju (90+2).

En finale, les champions du Sénégal seront opposés à la formation de l’Étoile Lusitana (National 1) qui a créé la surprise en sortant la Linguère de Saint-Louis (2-1).