Coupe illicite de bois : 94 millions de recettes en 2020 dans la région de Ziguinchor

C’est Le Soleil qui donne l’information. Et c’est pour révéler que les éléments de l’Inspection régionale des Eaux et Forêts, Chasses de Ziguinchor ont engagé un combat sans merci contre les trafiquants de bois qui, pour la plupart, opèrent la nuit.En 2020, l’équipe du lieutenant-colonel, Babacar Dione s’est beaucoup investie en vue de mettre hors d’état de nuire les groupes qui s’adonnent aux activités illicites dans les forêts de la région de Ziguinchor.L’inspection régionale a ainsi dressé 225 procès-verbaux dont 165 dans le département de Bignona ; 65 à Ziguinchor et 25 dans la zone d’Oussouye. 88 ont transigé et 43 ont été transmis au tribunal de grande instance de Dakar.Les recettes forestières recouvrées au titre de l’année 2020 s’élèvent à 93 722 535 Fcfa. Les 45 555 000 proviennent des recettes contentieuses : 27 144 750 Fcfa dans le département de Bignona, 4 095 750 Fcfa à Oussouye et 14 315 250 Fcfa au niveau de Ziguinchor.Pour ce qui concerne les recettes domaniales, elles sont estimées à 48 167 535 francs CFA. Les 25 147 240 ont été recouvrés dans le secteur forestier de Bignona, 3 567 460 francs CFA dans le département de Ziguinchor.