[Vidéo] Couple : La polygamie fait rage et des…ravages

Couple : La polygamie fait rage et des…ravages

Les femmes, notamment les premières épouses, vivent très difficilement l’arrivée d’une coépouse. Les conséquences sont parfois dramatiques. Seneweb a évoqué le phénomène avec un psychologue.





L’image a fait le tour des réseaux sociaux. Une femme armée d’une pelle casse les vitres d’une maison. La voix d’un homme explique les raisons d’un tel déchaînement de violence : « Elle vient d’apprendre que son mari a pris une seconde épouse ». Visiblement folle de rage, la dame poursuit son oeuvre de destruction, faisant fi des commentaires de l’auteur de la vidéo. « Tu n’es pas une croyante, tu ne crois pas en Dieu » lui lance-t-il. La scène surréaliste est devenue virale sur Facebook. Les commentaires allant bon train, les avis tranchés. Si certains condamnent avec fermeté la fureur de celle qui vient d’avoir une coépouse, d’autres lui cherchent des circonstances atténuantes.





Dans une autre vidéo, les mêmes causes ont produit les mêmes effets à la différence que cette fois-ci, la « victime », le mari décrit la scène en l’absence de l’« accusée ». La scène d’après le mari s’est déroulée dans une maison à Ouakam. « C’est dans la nuit que le salon a été mis sens dessus-dessous. Ma première femme en est l’auteur. Elle a emporté avec elle ma télévision, mon ordinateur portable en plus du matériel de wifi laissant la maison dans cet état. Et pourtant, j’avais discuté avec elle avant de prendre une deuxième femme et elle était d’accord. Je ne sais pas ce qui l’a pris. Elle a même détruit le plafond», confesse-t-il.





Le coup d’oeil du psychologue





Ces scènes de ménage font souvent l’objet de faits divers dans la presse. Certaines vont même plus loin en agressant leur mari. Les femmes supportent de moins en moins la polygamie. Le psychologue Khalifa Diagne est d’ailleurs convaincu que n’eut été le joug de l’Islam, les femmes sénégalaises se seraient ouvertement insurgées contre la polygamie. Une évolution dûe selon lui « à la forte urbanisation, à l’augmentation du taux de scolarisation chez les filles et l’influence du monde occidental. « Dans la socialisation, les femmes ne sont plus préparées à vivre dans un ménage polygame » explique Khalifa Diagne.





Pour comprendre la réaction des femmes confrontée à l’arrivée d’une coépouse, le psychologue considère qu’il faut prendre en compte « l’histoire du couple et la nature des personnes ». En effet, si certaines usent de la violence, d’autres tombent de manière dramatique dans la dépression. Le choc est, dans les faits, terrible. Ces réactions d’ordre psychologique, affirme le docteur Diagne, « gâchent la vie de beaucoup de femmes ». Dans ces circonstances, Khalifa Diagne considère qu’une préparation psychologique est de mise afin d’éviter des conséquences dramatiques. Le psychologue rappelle que nous sommes dans une société où la polygamie est acceptée. Par ailleurs, selon lui, les hommes dans leur majorité, en cas d’évolution de la situation économique, pensent plus à prendre une autre épouse.