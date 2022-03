Coups d’État militaires, changements anticonstitutionnels : Les défis d’une paix durable en Afrique

Centre International Kofi Annan

Pour garantir un avenir pacifique en Afrique de l’Ouest, la deuxième édition de dialogue avec les parties prenantes s’est tenue à Dakar. Le Centre International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix a organisé la 2ème Édition en collaboration avec le Réseau Ouest Africain pour l'Édification de la Paix (WANEP). Elle met un accent spécifique sur le renforcement du partenariat avec les organisations de la société civile (OSC) sous le thème « Contribuer à la mise en œuvre du Cadre de prévention des conflits de la CEDEAO : Promouvoir les partenariats avec les Organisations de la société civile dans le domaine de la paix ».





L’entité s’est spécifiquement engagée à « renforcer les collaborations avec les organisations de la société civile (OSC), les groupes de réflexion et le secteur privé pour faire avancer les dialogues sur les politiques et contribuer à améliorer la paix et la sécurité en Afrique. Une série de dialogues annuels avec les parties prenantes (SDS), qui vise à créer une plateforme pour mobiliser les parties prenantes sur des questions spécifiques liées à la paix et à la sécurité » selon le Général de Brigade George Arko-Dadzie, commandant Adjoint du Kaiptc.