Coups de feu aux Hlm Grand-Yoff : confusion sur l’identité du tireur de l’immeuble où vivait un magistrat

Lors des manifestations de mercredi 31 mai, veille du verdict du procès Ousmane Sonko, des individus avaient pris d’assaut un immeuble aux Hlm Grand-Yoff. Leur cible, d’après plusieurs médias : un magistrat qui y habitait avec sa famille. Ils n’ont pas pu accéder au bâtiment et l’un d’entre eux a reçu une balle. La victime a été acheminée à l’hôpital. Sa vie est sauve.



En rendant compte de cet incident, L’Observateur, repris par Seneweb, avait déclaré que l’auteur du coup de feu est un assureur du nom de M. Diaw. Il s’agissait d’une méprise. En effet, dans son édition de ce lundi le journal du Groupe futurs médias écrit : «L’assureur n’est pas le tireur, mais un de ses locataires», titre-t-il dans son rectificatif.



L’Observateur rapporte que M. Diaw est plutôt le propriétaire de l’immeuble attaqué. Le tireur, d’après la même source, c’est plutôt A. K. Mb., un de ses locataires. Le journal révèle que ce dernier est agent à l’AIBD et qu’il s’était rendu le même jour et de son propre chef à la police.

Une enquête a été ouverte. En attendant ses conclusions, le magistrat qui vivait dans l’immeuble, cible supposée des manifestants, a mis les voiles. D’après Les Échos, il a déménagé avec sa famille le jour de l'incidents.