Coups et blessures volontaires : Des proches de Me Tall déposent une plainte contre le camp du maire

Ce matin sur les antennes de la télévision Walfadjri, l'avocat,Me Abdoulaye Tall avait soutenu que sa maison avait été saccagée et son frère a été enlevé. En effet, son frère Pa Yoro Tall et un de ses amis du nom de Aly Diattara ont été attaqués et battus par des personnes qui appartiendraient au camp du maire, Cheikh Issa Sall. D'ailleurs, une plainte est déposée par Pa Yoro Tall et Aly Diattara contre Matar Sall, frère du maire Cheikh Issa Sall et l'ancien lutteur Bouba Assurance, qui officie comme garde du corps auprès de l'édile.





Selon une source membre de Yewwi des personnes conduites par Matar Sall et Bouba Assurance sont venues attaquer la maison de Me Tall. Cette attaque a provoqué des échauffourées.





"Aly Diattara a été poursuivi par une meute. Il a été frappé et ils ont mis leurs doigts dans ses yeux. Il a véritablement été brutalisé. Cela lui a occasionné plusieurs blessures. Il n'a dû son salut qu'en escaladant les murs de trois concessions pour se sauver. Par la suite, des militants de Yewwi sont arrivés d'un peu partout et les nervis qui étaient avec Matar Sall sont partis. Aly Diatara les reconnaît. Muni de son certificat médical, il est parti déposer une plainte à la police de Diamaguene", raconte notre source.





Toutefois, un proche du maire Cheikh Issa, balaie, en touche, les déclarations du camp de Me Tall. Selon notre interlocuteur, les déclarations des partisans de Me Tall sont erronées. Il assure qu'il est vrai que des jeunes veillent au calme et à la quiétude de la ville. Et quand, Bouba Assurance a constaté que l'un des jeunes qui était en train de brûler les pneus est un frère de l'avocat, il a demandé qu'on les laisse partir.