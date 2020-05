Coupure d’électricité à Kédougou: L’appel Guirassy aux autorités

Le maire de Kédougou, Moustapha Bamba Guirassy, s’est dit «préoccupé » par les coupures récurrentes d’électricité qui sévissent dans sa localité. En effet, dans un post sur sa page Facebook, le député a informé que la jeunesse de sa ville a «légitimement» manifesté sa frustration devant les locaux de la Senelec pour, dit-il «attirer l’attention des autorités et l’opinion publique sur la lancinante question du déficit criard de fourniture en électricité dans la localité dans un contexte de ramadan, d’état d’urgence, de lutte contre le Covid-19, de chaleur insoutenable».









Mais à ce titre, il tient à rassurer que les autorités l’ont informé de l’acheminement en cours d’un groupe électrogène de 1250 Kva en direction de Kédougou. «Avant le 02 mai, la situation devrait donc se normaliser», s’est-il réjoui.









«Pour autant, dit-il, j’attire l’attention des autorités de l’Etat sur la nécessité de mener une politique de développement basée sur l’équité territoriale, la sacralité et la centralité de l’humain et ses besoins vitaux, mais aussi et surtout une politique de développement basée sur l’anticipation».









Mieux, ajoute Moustapha Guirassy, «le nouvel ordre mondial prôné par le Chef de l’Etat exige de nos pouvoirs publics le strict respect de l’humain et de ses droits fondamentaux».