Coupures d’eau à Fatick : Sen Eau annonce des mesures correctives " à très court terme pour soulager les populations"

Les coupures d’eau récurrentes dans la ville de Fatick ne laissent pas indifférents les agents de la Sen Eau. Ces derniers informent être en train de travailler sur un projet d’extension de l’usine dont les études sont en cours de finalisation et que la réalisation devra se faire durant l’année 2023. Toutefois, des mesures correctives sont envisagées à très court terme pour soulager les populations, à en croire le Directeur territorial de la Sen Eau, Fatick, Kaolack et Kaffrine, Ibra Fall Wadji qui a accordé un entretien à Seneweb.





Depuis un an, certains quartiers de Fatick sont confrontés à un manque d’eau. Selon vous qu’est-ce qui est à l’origine de ces coupures intempestives ?





Il faut noter qu’en février 2019, nous avons procédé à la mise en service de l’usine de Fatick. Cette usine a permis une nette amélioration de la qualité de l’eau distribuée aux populations qui jadis était très salée. Avec le développement démographique, la demande a atteint un niveau où la capacité de la station s’est révélée très tangente au regard des besoins en eau de la ville. Cette situation s’est accentuée ces derniers temps avec l’installation de la canicule et a été particulièrement ressentie dans les quartiers situés en position topographique élevée et au niveau des nouvelles cités aménagées en périphérie de la ville. Cependant, aucun cas de manque d’eau total sur un cycle de 24h n’a été enregistré. A noter que toutes les installations techniques de la ville fonctionnent correctement et aucun dysfonctionnement n’a été enregistré ces derniers jours. Fort heureusement toute cette problématique a été déjà prise en charge par la SONES qui a prévu dans ses plans, le projet d’extension de l’usine qui permettra d’augmenter considérablement sa capacité de production. La situation sur le terrain confirme celle déjà connue par les équipes avec une présence d’eau quasi permanente dans une bonne partie de la ville, à l’exception des quartiers Peulgha, Hlm Route de Kaolack et surtout Ndouck situé en hauteur ou en bout de réseau.







Depuis lors, pourquoi vous n’avez pas sorti un communiqué pour expliquer les raisons ?





Nous faisons régulièrement de la communication à l’endroit des populations. C'est d’ailleurs dans ce cadre que nous avions regroupé, il y à quelques semaines, les délégués de quartiers de la ville pour s’entretenir avec eux sur la situation de la ville mais aussi leurs parler de toutes les dispositions que nous adaptons pour les soulager et des projets que nous mettons en œuvre pour solutionner définitivement ces problèmes. Cependant, des communiqués par voie de presse sont faites régulièrement en cas d’arrêt technique ou de perturbations.





Quand est-ce que le projet sera mis en oeuvre ?





Il faut d’abord noter que des mesures correctives sont envisagées à très court terme pour soulager les populations de ces zones et à moyen terme, régler de manière durable le problème de la desserte dans la ville. Les mesures à très court terme visent à tirer le meilleur profit des capacités de production actuellement disponibles et portent sur l’augmentation provisoire et substantielle du débit d’eau qui permettra une amélioration quantitative de la desserte et la réalisation de mini-projets de renforcement et de restructuration. Ces derniers pourront permettre de favoriser un meilleur équilibrage du réseau et allonger les temps de présence de l’eau dans les zones déficitaires. Les mesures à moyen terme concernent le projet d’extension de l’usine dont les études sont en cours de finalisation et que la réalisation devra se faire durant l’année 2023.





Donc ces zones peuvent espérer une amélioration de la situation ? Il n'aura plus de coupures ?





Effectivement, des améliorations sont attendues. Déjà, je pense que vous pouvez refaire vos sondages parce que certains quartiers commencent déjà à sentir ce changement avec les mesures qui sont déjà adoptées. Nous travaillons à une démocratisation de la desserte et ça commence à payer dans certaines localités de la ville. Comme je l’ai dit, c’est le projet à moyen terme qui permettra de combler le déficit et solutionner ainsi le problème. D’ici là, nous travaillons à limiter les temps d’absence d’eau par un meilleur rééquilibrage de la desserte ; nous travaillons à assurer une présence d’eau, en journée, dans tous les quartiers. Cependant, nous pourrions connaître parfois des coupures liées à des perturbations ou parfois même à des arrêts techniques.





