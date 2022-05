Coupures récurrentes d'électricité : La Senelec annonce une mauvaise nouvelle

Le constat est unanime: Des coupures répétitives d'électricité sont notées, ces derniers jours, notamment à Dakar et ses environs. Selon la Société nationale d'électricité (Senelec), ces délestages sont dûs à l'indisponibilité de deux centrales.



A travers un communiqué , daté du 15 mai, la société informe que "la fourniture en électricité connaît des perturbations en raison d'indisponibilité partielle ou totale des centrales IPP de Tobene Power et ContourGlobal".



Allant plus loin, elle ajoute que "cette situation est causée par la qualité du combustible reçu pour leur fonctionnement".



Présentant ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés par ces perturbations indépendantes de sa volonté,la Senelec de rassurer, par ailleurs, qu'en rapport avec son fournisseur, "toutes les dispositions nécessaires sont en train d'être prises pour un retour en exploitation normale des centrales concernées".