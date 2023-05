Cour d'appel de Dakar : L'affaire Amy Ndiaye Gniby renvoyée

La Cour d’appel de Dakar a évoqué pour la troisième fois, ce lundi 22 mai, l’affaire opposant les députés Massata Samb et Mamadou Niang à la parlementaire Amy Ndiaye Gniby. Le dossier n’était pas en état le 15 mai dernier, pour défaut de retour de citation de la partie civile. Aujourd'hui, elle a été renvoyée au 19 juin pour comparution des témoins.





La demande de liberté provisoire introduite pour les mis en cause avec les conditions requises classiques a été refusée pendant le délibéré de ce 22 mai, date retenue pour le procès finalement renvoyé.