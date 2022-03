Cour d’appel de Ziguinchor : Tout ce que vous devez savoir sur l’audition de René Capain Bassène, “le cerveau” de la tuerie de Boffa Bayotte

Les auditions des prévenus arrêtés dans le cadre des tueries du samedi 6 janvier 2018, dans la foret de Bayotte-Est, et causé la mort de 14 individus, se poursuivent à la Cour d’appel de Ziguinchor. Ce mercredi 30 mars 2022, c’est René Capain Bassène qui était devant la barre. Ce journaliste d’investigation, titulaire d’un master en journalisme et par ailleurs conseiller spécial des affaires politiques de l’Agence Nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance ( ANRAC ), est supposé être le cerveau qui a planifié le drame du 6 janvier dans la forêt des Bayottes.