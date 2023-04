Cour d’appel : L’affaire Amy Ndiaye renvoyée

Le procès en appel des deux députés du PUR est renvoyé au 15 mai. Les deux parlementaires Mansata Samb et Amadou Niang se sont présentés à la chambre correctionnelle de la cour d'appel tous les deux en kaftan blanc. Leur avocat Me Abdy Nar Ndiaye a tenté d’introduire une demande de mise en liberté provisoire, après l’énoncé du renvoi. Mais le juge a écarté cette demande arguant qu’elle a été formulée après sa décision de renvoi.







Pour rappel, le 2 janvier, les deux députés du Pur ont écopé, en première instance, de six mois de prison ferme pour avoir frappé une collègue de la majorité à l'Assemblée nationale.





Les faits remontent au 1er décembre, dans l'hémicycle pendant une séance plénière dans le cadre de l'évaluation du budget 2023. Les députés ont porté des coups à leur collègue Amy Ndiaye, qu’ils accusaient d’avoir insulté Moustapha Sy, guide spirituel des Moustarchidines.





Les deux parlementaires, écroués depuis le 15 décembre, ont été jugés le 19 décembre par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Celui-ci les a aussi condamnés à payer chacun une amende de 100 000 francs CFA, et « solidairement » des dommages et intérêts de 5 millions de FCFA pour « coups et blessures volontaires » sur la députée du parti présidentiel.





Le parquet avait requis deux ans ferme contre les deux élus, qui n’étaient pas présents à la lecture du jugement. Ils ont toujours nié avoir frappé leur collègue, et ont décidé de faire appel.





Ils seront fixés sur leur sort le 15 Mai.