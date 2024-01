Couverture médiatique d’une présidentielle particulière : le code de conduite exposé aux reporters de Ziguinchor

La section Ziguinchor de la Convention des jeunes reporters a initié un panel d'échanges. Le but étant de renforcer les capacités des jeunes reporters sur les attitudes et les comportements à avoir dans l’exercice de leur métier en période électorale. Les anciens journalistes ont partagé leurs expériences en matière de couverture des élections présidentielles. Les jeunes reporters dont certains feront leur première couverture d’une présidentielle ont tout à gagner à s’inspirer des expériences partagées.





Cheikh Tidiane Cissé, responsable du volet politique au Groupe Médias du Sud (GMS), l'un des panélistes et doyen, a relevé que cette présidentielle 2024 se déroule dans un contexte particulier. La preuve, le Président sortant n'est pas candidat, en plus la confiance entre les différents acteurs n'est pas de mise. « Il est important d'analyser la position ou le rôle que peut jouer la communication, notamment la couverture médiatique pour essayer de mettre nos reporters en sécurité. Il exhorte les reporters à cultiver le savoir et le savoir-faire en respectant les règles élémentaires du métier. « Les jeunes reporters doivent se doter d'un savoir être, qui est un comportement à avoir, en maîtrisant tout ce qui est possibilité d'influence lors des 21 jours de campagne avec les hommes politiques », recommande Cheikh Tidiane Cissé. Il a invité la section Ziguinchor de la CRJS à pérenniser ces genres de session de mise à niveau.