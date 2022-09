Couverture sécuritaire du Magal : La police déploie 3754 agents à Touba

Dans le cadre de sa mission régalienne, la police nationale a sorti la grosse artillerie pour assurer une bonne couverture sécuritaire à l'occasion du Grand Magal.



Trois mille sept cent cinquante-quatre ( 3754) agents de Police tous grades confondus seront engagés durant ce grand événement contre 2570 pour l'année dernière, soit une hausse de 1184 fonctionnaires.



L'information a été livrée par le Directeur de la Sécurité Publique ( DSP). Par la suite, le commissaire divisionnaire, Ibrahima Diop a décliné les objectifs de la police lors de cette mission.



"Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens Assurer l'ordre public et garantir aux pèlerins les conditions de séjour et d'un bon Magal , lutter contre les accidents de la circulation routière, lutter contre le grand banditisme et la petite délinquance, assurer la fluidité du trafic, Annihiler toutes menaces asymétriques" rassure le Directeur de la Sécurité Publique à l'occasion d'un point de presse tenu dans les locaux du commissariat spécial de Touba.



Selon le commissaire Division Ibrahima Diop,en sus des patrouilles pédestres et motorisées instituées dans le cadre du maillage, huit ( 8) postes avancés ont été mis en place.



"A côté du dispositif physique, il y a un dispositif technique de surveillance composé de drones et de caméras de surveillance sur les communes de Touba mosquée et Mbacké.Nous invitons la population à se rapprocher des postes avancés et à s'approprier les services de police. Nous vous invitons également à la collaboration en dénonçant tout fait suspect. Ensemble, nous combattons la délinquance! Police secours : 17" lit-on dans le document transmis à Seneweb.