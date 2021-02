Couvre-feu : 5000 personnes arrêtées dans la banlieue et 8 millions collectés

Selon Walf Quotidien, 5000 personnes ont été arrêtées dans la banlieue de Dakar lors du second couvre-feu décrété par le chef de l’État.Ce chiffre a été dévoilé par le commissaire de Guédiawaye, Mandjibou Lèye. Dans le détail, le 10 janvier dernier, 3043 individus ont été interpellés pour non-respect du port de masque, 1043 pour non-respect du couvre-feu et 58 personnes pour violation des arrêtés préfectoraux concernant la fermeture des marchés entre Pikine et Guédiawaye à 17 heures.Aussi, 8 millions 121 mille Fcfa d’amendes forfaitaires ont été collectés durant ce couvre-feu instauré pour stopper la deuxième vague de Covid-19.