Couvre-feu à Dakar : l’Armée en renfort, la RTS sécurisée, un jeune blessé, Antoine Diome sur le terrain...

Des émeutes ont éclaté, hier, dans plusieurs quartiers de Dakar et sa banlieue, pour réclamer la fin du couvre-feu instauré pour endiguer la seconde vague de coronavirus.La police débordée, l’Armée a été appelée en renfort pour sécuriser les locaux de la RTS et ratisser l’avenue Blaise Diagne et la Rue 6 de la Médina occupées par plusieurs manifestants.D'après L’Observateur, à Thiaroye, de jeunes manifestants ont tenté d’assiéger le poste de police de la localité qu'ils ont encerclé.Lors des affrontements, un jeune a été grièvement blessé et évacué dans un centre hospitalier.Face à la résistance des jeunes, le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, a fait une descente inopinée sur le terrain, sillonnant les quartiers chauds de Dakar.