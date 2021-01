Couvre-feu à Dakar : Plus de 1900 policiers et gendarmes déployés, 61 véhicules mobilisés

Ils sont 1908 policiers et gendarmes à être déployés dans les rues de Dakar pour faire respecter le couvre-feu, selon des informations glanées par L'Observateur.La Légion-Ouest de la gendarmerie nationale va déployer sur le terrain, 508 éléments.Il s’agit de 312 pandores issus de la compagnie de Dakar et 89 éléments de la compagnie de Rufisque.Ces 508 gendarmes seront renforcés par quatre autres escadrons de 75 hommes chacun, venus de la Légion de gendarmerie d’intervention (LGI).Soit un effectif total de 808 éléments déployés sur le terrain.Pas moins de 61 véhicules d’intervention, de transport de troupes, dont près de 30 utilisés par la Légion Ouest.Quant à la police, 1100 éléments en tenue et en civil ont été déployés sur le terrain.