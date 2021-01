Couvre-feu à Thiès : 79 personnes interpellées en une semaine

Pas moins de 79 personnes ont été interpellées pour violation du couvre-feu dans la capitale du rail. Deux parmi ces derniers l'ont été pour détention de chanvre indien.Dans ce décompte, on note des individus arrêtés en état d’ivresse, et une autre arrestation pour nécessité d’enquête.Nos sources renseignent également sur l’interpellation d’un homme qui a fauché un policier du dispositif mobilisé.L’homme de tenue s'en est sorti avec des blessures. Il faut préciser qu’en plus d’avoir violé le couvre-feu, l'individu était en état d’ivresse pendant qu’il conduisait sa moto.Toujours sur le bilan du corps urbain, 38 véhicules et 29 motos ont été immobilisés.Le corps urbain de Thiès a mobilisé 130 hommes (en uniforme et civil), 12 points de contrôle pour faire respecter le couvre-feu.Ainsi, des patrouilles de commandement se font chaque jour à partir de 21 heures depuis le 06 janvier.