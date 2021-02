Couvre-feu dans la banlieue : 138 personnes (encore) arrêtées, 13 véhicules en fourrière, 12 motos saisis…

La police a interpellé, dans la nuit du 21 au 22 février, dans le cadre de l’opération couvre-feu en banlieue, 138 individus (65 individus sont arrêtés pour violation du couvre-feu, 34 pour non-respect du port obligatoire du masque, un pour vol, un pour détention et trafic de chanvre indien et 27 pour personnes contrôlées).Selon le journal L’AS qui donne l’information, les limiers de Pikine et Guédiawaye ont saisi, au cours de cette opération pilotée par le commissariat central de Guédiawaye, 108 pièces de véhicules, mis en fourrière 13 véhicules et saisi 12 motos. Les amendes forfaitaires collectées sont estimées à 181 000 Fcfa.