Couvre-feu et état d'urgence : 10 000 arrestations, 5 000 voitures immobilisées

Près de 10 000 personnes arrêtés et 5 000 véhicules immobilisés pour violation du couvre-feu et de l'état d'urgence. C'est le bilan chiffré de la Police et de la gendarmerie depuis le début des opérations contre la mobilité interurbaine au Sénégal.





La région de Diourbel (Légion Centre-ouest) enregistre le plus grand nombre de récalcitrants avec 669 personnes arrêtées, 610 véhicules et 600 motos immobilisés à la date du 28 avril 2020.





L'Observateur qui dévoile ces chiffres renseigne que Tamba et Kédougou (Légion Est) arrive en 2e position, avec 138 personnes interpellées, contre 511 véhicules et 805 motos saisis.





S'en suit la région de Dakar (Légion Ouest) qui totalise 173 interpellations, contre 67 véhicules et 79 motos immobilisés. Pour les légions Sud, 37 personnes ont été arrêtées, 154 véhicules et 49 motos ont été immobilisés. Pour la Légion du Centre, 7 personnes interpellées, pour celle du Nord, 3 personnes ont été mises aux arrêts.