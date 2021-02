Couvre-feu : Fraude sur les cartes de presse, Antoine Diome menace...

Le journaliste jouit de tous ses droits pendant la période de couvre-feu décrété à Dakar et à Thiès. Il est autorisé à circuler librement dans l’exercice de ses fonctions.Mais, le ministère de l'Intérieur a constaté que certains patrons de presse délivrent, illégalement, des cartes de presse à leurs amis non journalistes pour circuler pendant le couvre-feu. Pire, des chaînes de télévision octroient lesdites cartes à leurs invités des émissions nocturnes.Le CEDEPS, qui a obtenu des autorités une dérogation spéciale pour la presse, demande à ces entreprises de presse de retirer toutes les cartes de presse octroyées «par complaisance ou de façon illégale».À défaut, menace le président du CEDEPS Mamadou Ibra Kane, des sanctions administratives et pénales seraient encourues, en cas de fraudes constatées.Le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, menace et déclare que la carte de presse ne pourra plus être un laisser-passer pour les travailleurs des médias.Et en plus, rapporte le journal EnQuête qui donne la nouvelle, il rétablirait les autorisations de circuler pour la presse.