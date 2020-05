Couvre-feu : Il se rebelle contre un gendarme et…

Téméraire comme il n'est pas permis, Daouda Thiaw ne violera plus le couvre-feu. Et, pour cause. Il en a fait les frais. Selon L'As, il a eu le culot de casser la phalange du gendarme qui l'a interpellé.





Mieux, il a refusé, rapporte le journal dans sa parution de ce vendredi, de se faire embarquer par les pandores en leur opposant une farouche résistance. C'est sur ces entrefaites qu'il a cassé la phalange d'un des gendarmes.





Thiaw a été attrait, hier, à la barre des flagrants délits de Dakar pour "violation de couvre-feu, violence à agent et rébellion". À l'entame de ses propos, il a reconnu les accusations qui pèsent sur lui, regretté son acte et demandé pardon au Tribunal.





Le parquetier n'a pas manqué de lui remonter les bretelles parce que, dit-il, Daouda Thiaw était bel et bien sous l'emprise de l'alcool au moment de son arrestation. Finalement, il est condamné à 6 mois dont 15 jours ferme.