Couvre-feu : Le Directeur de la Sécurité publique avertit les policiers ripoux

C’est L’As qui donne l’information dans sa livraison de ce samedi. Et c’est pour révéler que le Directeur de la Sécurité publique a eu écho de pratiques peu orthodoxes d’agents de police. Dans une note adressée aux commissaires centraux, urbains et spéciaux, Abdoul Wahab Sall dit avoir eu des informations selon lesquelles certains agents verbalisent des usagers de la circulation routière en faisant fi de la réglementation, en cette période d’application de mesures exceptionnellesLe Directeur de la Sécurité publique renseigne que certains policiers, sur la base d’infractions non prévues par la loi dont le défaut de port de masque en particulier et le défaut de respect des consignes prévues dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en général, délivrent une attestation aux usagers de la route. Abdoul Wahabou Sall rappelle que ces manquements ne sont pas encore sanctionnés pénalement. Il demande aux commissaires de rectifier, le cas échéant, afin de mettre un terme à ces pratiques.