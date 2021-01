Couvre-feu: Le geste noble d’un policier qui aide une femme handicapée

Un geste noble salué sur la toile. Un policier qui aide une femme assise sur une chaise roulante à se déplacer en cette période de couvre-feu.« Un beau geste », commentent de nombreux internautes sénégalais, habitués aux brutalités policières. Surtout en cette période de couvre-feu où la population fait une course à la montre pour ne pas être dans la rue à 21h00. Ce, par peur de tomber entre les mains des hommes de tenue, bien décidés à faire respecter la loi.Pour rappel un couvre-feu a été décrété au Sénégal depuis 3 jours. En effet il a été rétabli depuis mercredi soir de 21 h à 5 h GMT dans les régions de Dakar et Thiès qui concentrent presque 90 % des cas de coronavirus, selon les autorités.Le Conseil des ministres a justifié, mercredi soir, ces mesures par "une augmentation fulgurante des contaminations, des cas sévères, des cas graves et du nombre de décès".Après un recul, le Sénégal fait actuellement face à une deuxième vague de la maladie. Comme ailleurs en Afrique, les chiffres sont loin d'atteindre ceux annoncés sur d'autres continents. Mais la maladie met sous tension le système sanitaire du pays.