Couvre-feu: Le maire de Ouakam prône pour un confinement de....

Le maire de Ouakam prône le confinement

Le président Macky Sall lors de son discours lu hier sur la Rts, a décrété l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu partiel de 21h à 5h du matin. Réagissant à la suite de cette mesure, le maire de Ouakam, Samba Bathily Diallo prône un confinement de 15 jours.





‘’Entre 21h et 5h du matin, il y a peu de personnes qui circulent, au contraire les gens circulent plus la journée. Les gens, on dirait qu’ils ne croient pas à cette pandémie alors qu'elle est en train de faire des ravages.