Couvre-feu : Une bande de malfaiteurs arrêtée

En dépit du couvre-feu et du mois de ramadan, les mauvaises habitudes ne semblent pas disparaître, chez certains.Les éléments du commissariat central ont arrêté 04 individus pour vol et association de malfaiteurs, dans la nuit du 02 au 03 mai.Deux autres sont en garde à vue pour détention et usage de chanvre indien.05 véhicules sont mis en fourrière pour non respect du couvre-feu et 12 pièces saisies.