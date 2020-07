Covid-19 : 395 cas et 20 décès à Guédiawaye

La Covid-19 prend des proportions inquiétantes à Guédiawaye avec 395 cas dénombrés et 20 décès enregistrés entre le 2 Mars et le 14 Juillet 2020. Et dans ce lot de personnes infectées, rapporte le journal L’AS dans sa livraison de ce vendredi, la commune de Golf Sud se taille la part du lion.







«On a donné quelques statistiques dans le Département de Guédiawaye. Le nombre de cas recensés est de 395. Dans ce chiffre, il y a 197 cas communautaires, 129 cas contacts, 09 importés et 20 décès. Parmi ces cas infectés, il y a des techniciens de surface et des membres du corps médical. Par rapport à Golf Sud, on a recensé 121 cas dont 60 cas contacts et 58 communautaires», a indiqué l’infirmier chef de poste des Parcelles Assainies, Unité 4 de Golf Sud, Mamadou Moustapha Barry.





Cette situation alarmante a poussé les autorités municipales, puis médicales de Golf Sud et ‘’les femmes debout contre Covid-19’’ à appeler les masses à redoubler de vigilance et à une riposte communautaire pour échapper à la maladie, face au relâchement constaté ces derniers temps. C’était au cours d’une séance de sensibilisation communautaire.