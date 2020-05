Covid-19 : 88 Sénégalais sont décédés de la maladie à l’étranger (Moïse Sarr)

Après la décision du président de la République, Macky Sall, autorisant le rapatriement des corps des Sénégalais décédés du Covid-19, le Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr, a fait le point sur le nombre exact de nos compatriotes qui ont été victimes du coronavirus à l’étranger.







«Je me suis gardé, jusqu’ici, de faire le décompte de nos compatriotes décédés à l’étranger. Mais sur la base des rapports qui nous ont été envoyés par nos missions diplomatiques et consulaires, nous avons malheureusement dénombré 14 compatriotes décédés des suites du Covid-19 aux Etats-Unis, 5 en Italie, 3 en Espagne, 1 au Pays-Bas, 63 dans la juridiction consulaire de Paris et 2 à Lion. Ce qui fait un total de 88 corps», a-t-il dénombré au micro de la Rts, ce mardi 12 mai.





Avant d’ajouter que l’État sera présent, l’État accompagnera, l’État protégera. Parce que, dit-il, «cette décision n’a jamais été arbitraire pour qui connaît la relation toute particulière que le chef de l’État a avec la diaspora».





Aussi, Moïse Sarr a-t-il renseigné qu’après cette décision tant sollicitée par la diaspora, ses services sont à pied d’œuvre et un protocole sera disponible bientôt en rapport avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, pour faciliter les opérations de rapatriement.





Une aide d’1 million 300 mille francs Cfa





«Nous avons été instruit et nous avons pris contact avec le ministère de la Santé pour disposer du protocole qui sera rédigé à cet effet. Parce que, une fois de plus, la volonté du gouvernement du Sénégal est de protéger les familles et le peuple sénégalais tout en entier», a-t-il souligné.





Sarr a salué «fortement» cette décision du Président Sall qui, selon lui, montre «une fois de plus que c’est un homme d’État, un homme à l’écoute de son peuple».