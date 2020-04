Covid-19 à Diourbel : Le préfet "confine" les motos-Jakarta et ferme un marché

A compter de ce mardi 21 avril, le transport des motos-Jakarta est formellement interdit sur toute l’étendue du département de Diourbel. Une décision que le préfet Ibrahima Fall motive par pure précaution de barrer la route à la propagation du Covid-19. Et ce, même si le département de Diourbel n’a jusque-là enregistré aucun cas.«Il y a cette pandémie du Covid-19 qui sévit dans notre pays, et la région de Diourbel est aussi affectée, puisque nous avions constaté des cas communautaires dans le département de Mbacké avec Touba, et qui est limitrophe au département de Diourbel», explique Ibrahima Fall.L’autorité préfectorale d’ajouter : «Ici, les motos-Jakarta font le transport interurbain en ralliant certaines localités comme Touba, Mbacké, Fatick, jusqu’à Kaffrine. Nous avons pris la mesure n'autorisant qu’une seule personne à bord de la moto, comme d’ailleurs l’indique l’arrêté du ministre des infrastructures. Et cette mesure sera appliquée dans toute sa rigueur.Dans le même élan, le préfet de Diourbel a ordonné la fermeture du marché «Réseau-ba» qui se trouve au sein même du marché central Ndoumbé Diop de Diourbel.«Il s’agit d’un lieu qui regroupait beaucoup de jeunes. Mieux, ils venaient très souvent d’horizons divers. Encore une fois, notre unique objectif reste d’éviter la propagation du Covid-19», se justifie-t-il.