Covid 19 a Linguère : D'anciens élèves de l'école Birame Seck offrent un lot de plus de 2000 masques à la direction

Le département de Linguère qui était l'un des moins touchés par le corona , est devenu un foyer depuis quelque temps avec de nombreux cas issus de la transmission communautaire.Pour appuyer l'Etat et la commune dans leurs efforts, d'anciens élèves des années 70, regroupés au sein du groupe dénommé "Ndiabotou Monsieur Gaye" du nom de leur ancien maître, ont offert ce vendredi un lot de plus de 2000 masques au Directeur Mamadou Thiobane, lui même ancien élève de l'école.Au nom de la délégation composée de Babacar Bâ, Aby Fall, Moussa Ndiaye, le porte parole Ibra Mangane, remis le lot de masques qui, selon lui, est une modeste contribution pour participer à la lutte contre le covid qui doit être une affaire de tous.Le Directeur Mamadou Thiobane qui a réceptionné le lot de masques en présence des enseignants et de quelques élèves, s'est réjoui de ce soutien. Il a remercié les donateurs, qui à l'image d'autres anciens élèves, participent activement à la lutte contre la pandémie qui fait des ravages. Il a demandé aux élèves et aux enseignants d'en faire un bon usage.