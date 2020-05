Covid-19 à Touba-Mbacké : 8 nouveaux cas positifs, 6 patients guéris

Sur les 83 nouveaux cas de coronavirus révélés, ce samedi 9 mai, par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, les huit (8) sont venus de Touba. Selon Dakaractu,il s’agit de quatre (4) cas contacts suivis dont deux (2) à Mbacké et quatre (4) cas issus de la transmission communautaire dans la cité religieuse.A signaler que Bambey et Diourbel n'ont enregistré aucun nouveau cas de malade à coronavirus.Six (6) patients ont été déclarés guérisPar ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le bilan servi au niveau local, a confirmé l’effectivité d’un décès enregistré hier à l'hôpital Matlaboul Fawzeini, malgré la polémique suscitée.