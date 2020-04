Covid-19 à Touba : La population peine toujours à suivre les mesures barrières

Les mesures barrieres non appliquées à Touba

La situation se complique de plus en plus à Touba qui est l’une des villes les plus affectées par le coronavirus.





Malgré le nombre de cas élevé, la population peine toujours à suivre les mesures édictées par l’autorité médicale qui semble même dépassée par la situation qui prévaut dans la capitale du mouridisme, renseigne IRadio.





Par ailleurs, le préfet du département de Mbacké, Makhtar Diop a procédé à la fermeture du marché central de Mbacké pour une semaine.