Covid-19 à Touba : un tailleur testé positif introuvable

Les autorités sécuritaires et médicales locales de Touba sont à la recherche d'un tailleur du marché Ocass, testé positif, qui refuse de se présenter.Selon la Rfm qui a donné la nouvelle, les prélèvements effectués sur sa personne depuis dimanche, au centre de santé de Ndindi, sont revenus positifs, ce mardi.C'est ainsi qu'il a été contacé pour l'informer de son état de santé. Il lui a également été demandé de se préparer en attendant que les services de la Croix-Rouge ne viennent l'acheminer au centre de traitement de Darou Marnane.Mais, c'est sans compter avec la détermination du sieur qui a vite organisé son injoignablité, selon toujours nos confrères.La police, la gendarmerie et les sapeurs pompiers sont alors mis à contribution. Le traçage téléphonique fait, le patient a été finalement localisé à son atelier sis au marché Ocass.Mais, à leur arrivée sur les lieux, vers 20 h ce mardi, le tailleur avait déjà quitté les lieux.Les recherches se sont poursuivies pour tenter de mettre la main sur ce malade du Coronavirus qui, il faut le dire, risque de contaminer d'autre innocents.Aux dernières nouvelles, l'on nous informe qu'il est interpellé vers 22h et conduit au centre de traitement.