Covid-19/Aide Alimentaire : Les conseillers de Dakar Plateau dénoncent les « pratiques inhumaines du maire Alioune Ndoye »

Les conseillers municipaux de la commune de Dakar plateau ont dénoncé, à travers un communiqué, les agissements du maire Alioune Ndoye.«Nous, Conseillers municipaux de la Commune du Plateau, avons constaté avec regret que de manière répétitive et persistante, dans cette période de chaos, avec notamment le déclenchement de la lutte nationale contre la pandémie du Covid 19, que le maire Alioune Ndoye s’illustre avec des méthodes déloyales et prohibées dans la distribution des vivres destinés aux populations de la Commune qui en ont le plus besoins », a dénoncé les conseillers municipaux de la mairie Dakar Plateau.Ils ajoutent : « Ces dérives qui dépassent l’entendement sont l’œuvre d’un maire qui semble ne pas avoir compris l’essence même de la gouvernance locale. En effet, le rôle et le devoir d’un maire, surtout dans de pareilles situations de détresse, comme celle que nous vivons depuis des semaines, est d’appuyer les populations, sans posture partisane, dans le seul souci d’aider. »Ainsi, disent-ils : « C’est dans ce sens que nous tenons à alerter encore une deuxième fois l’opinion publique et les autorités étatiques, au premier chef desquelles le Président de la République, sur les agissements du maire Alioune Ndoye, qui sapent sérieusement les fondements et les objectifs de cet élan d’entraide sociale impulsé par le Président de la République Macky Sall, en parfaite intelligence avec toutes les forces vives de la nation. »Les camarades de Pape Diouf ont également souligné que toutes les populations, sans distinctions, apportent leur soutien à la lutte contre le Covid-19, dans un élan unitaire de solidarité, et malheureusement, c’est à ce moment que ce maire, qui gère des deniers publics, trouve un malin plaisir à choisir qui aider, qui léser, qui combattre.A Rebeuss, informent les conseillers, l’aide destinée à toute la population a été livrée chez une responsable politique, présidente de la Section locale du Parti socialiste.Ils ajoutent que la même méthode est mise en branle à Darou Salam, Kayes Findiw, Thieudeme, Yakh Dieuf, Cité Cap-verdienne, entre autres quartiers de la Commune du Plateau.Le communiqué en question est signé par Baba Toure (Cpje), Mohamed Diallo (Taxawu Plateau), Matar Samb (Pds), Yande Diop (Suqali Sopi), Cheikh Ngom (Taxawu Dakar), Mame Faguèye Diop (Taxawu Dakar), Ndèye Thiam Samb (Apr), Assane Bissichi (Pvd) Cheikh Sall (Beug Sa Rew), Pape Diouf ( Taxawu Dakar).