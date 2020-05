Covid-19/ Aides alimentaires: Mansour Faye attendu à Kolda, Sédhiou et Ziguinchor

Dans le cadre de l’acheminement et de distribution des aides alimentaires destinées aux familles vulnérables à la pandémie du covid-19, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, est attendu, du 11 au 12 mai à Kolda, Sedhiou et Ziguinchor.









Selon un communiqué du ministère, cette tournée vise à acheminer les denrées dans les régions les plus reculées du Sud avant le début de l’hivernage.









Pour rappel, dans la commune de Medina Yoro Foulah, 299 ménages sont concernés et repartis ainsi qu’il suit : 213 inscrits dans le registre national unique (Rnu), 86 issus du ciblage communautaire.









Dans la commune de Boutoumpa Camaracounda, 585 ménages sont concernés, 467 provenant du Rnu et 118 du ciblage communautaire.









A Sansamba, 996 ménages sont extraits du Rnu et 116 de la communauté, soit un total de 1112 ménages.