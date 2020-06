Covid-19: Air Sénégal autorisée à rapatrier les Sénégalais bloqués en France

Malgré la prorogation de la suspension de la fermeture des frontières aériennes, le gouvernement sénégalais, sur instruction du Président Macky Sall, continue de procéder au rapatriement de ses fils.





En effet, d'après une note du ministère du Tourisme et des Transports aériens, la compagnie aérienne nationale Air Sénégal est autorisée à effectuer le rapatriement des compatriotes bloqués en France à cause de la pandémie de la Covid-19.





Cette décision, prise sur la base d'une requête du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, est approuvée par le ministère de la Santé et de l'Action publique, précise la même source. Qui informe que ces vols spéciaux de rapatriement se tiennent tous les jeudis et samedis, à partir de ce 6 juin jusqu'au 1er juillet 2020.