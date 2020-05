Covid-19: Alioune Tine ''restreint'' les droits de l'homme

Connu pour son engagement dans la lutte pour le respect des droits de l'homme, Alioune Tine semble arboré un autre menteau dans la lutte contre le Covid-19.





En effet, le patron d'Africa Jom centre est en phase avec la décision des autorités de restreindre le droit de circuler aux citoyens. Notamment avec la suspension des autorisations spéciales pour permettre à certains de fêter la Korité dans leur fief.





'' Le droit de vie prime sur tout. Sur le plan sanitaire, nos hôpitaux risquent d'être débordés, je pense qu'il est normal de restreindre nos libertés. Actuellement on est au pic de la maladie, donc ce serait dangereux de laisser les gens voyager de région à région'', a fait savoir Alioune Tine sur les ondes de la Rfm.





Cependant, il dénonce une mauvaise communication de l'Etat dans ce sens. '' On a l'impression d'ouvrir et de fermer la circulation. Il y a un manque de sensibilisation à ce niveau. Quand on prive une personne de certains droits, il faut des explications claires en amont'', reconnaît-il.