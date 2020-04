Covid-19 : And Gueusseum exige le confinement total des zones infestées

L’alerte est donnée par les syndicats du secteur de la santé réunis autour de la plate-forme And Gueusseum. Dans L'Observateur, Mballo Dia Thiam et Cie «recommandent vivement, devant la montée du péril, avec la multiplication des cas communautaires et face à des populations qui arrivent difficilement à appréhender le danger que constitue l’éclatement viral du Covid-19 aux conséquences incommensurables, de passer à la vitesse supérieure en confinant totalement les habitants de toutes les zones infestées et en rendant obligatoire le port du masque».