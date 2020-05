Covid-19 au Sénégal : 234 enfants sous traitement, tous asymptomatiques, zéro décès

Comme partout ailleurs, le coronavirus n'épargne pas les enfants. Au Sénégal, les tout-petits représentent 15% des patients hospitalisés.







« Nous avons recensé 234 enfants dans nos unités de traitement de Covid-19. Et nous avons une tranche d'âge de 0 à 14 ans qui est plus ou moins touchée avec une prévalence très forte entre l’intervalle de 5 à 14 ans », a renseigné, dans les colonnes de Walf quotidien, Pr Oumar Ndiaye, chef du service pédiatrie de l’hôpital Albert Royer de Fann et président de la Société sénégalaise de pédiatrie.





Le spécialiste précise à ce propos, que tous les enfants testés positifs sont asymptomatiques. Et fort heureusement aucun décès n'a été noté selon toujours Pr Oumar Ndiaye qui prenait part une visioconférence sur le thème : « Covid-19, défis pour la survie de l'enfant en Afrique ».