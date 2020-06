Covid-19 au Sénégal : 65% des entreprises impactées, 45% en cessation d’activités (Adepme)

La pandémie du coronavirus a lourdement impacté des entreprises sénégalaises et bon nombre d'entre elles ont mis la clé sous le paillasson. L'information est d'Idrissa Diabira, le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme). Dans les colonnes du Soleil, il indique que 65% des entreprises sont affectées par la crise liée à la Covid-19. Et sur 800 entreprises, 40% ont même arrêté leurs activités en raison des différentes mesures prises dans le cadre de la lutte contre le virus. De même, 75% ne connaissent pas les mesures mises en place par le gouvernement et les banques pour accéder à des financements ou à quelconque fonds de roulement ».





Diabira a indiqué par ailleurs, que sur 408 000 entreprises localisées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), les 97% sont informelles. Pire, « seul 0,2% d’entre elles, soit 700 entreprises, fait plus de deux milliards de FCfa de chiffre d’affaires ».