Covid-19 : d’urgence : Plusieurs régions attendent (désespérément) l’aide alimentaire.

«Corona-vivres, enquête un cas communautaire». C’est la titraille choisie, ce lundi, par L’Observateur pour donner une idée de l’ampleur du désespoir suscité, un peu partout à travers le pays, l’aide alimentaire d’urgence, annoncée à grand renfort de publicité, pour juguler les effets négatifs de la pandémie de Covid-19.







Tenez, à Ziguinchor, où on paye pour se faire livrer, le maire Abdoulaye Baldé est dans tous ses états. Pis, 85 629 bénéficiaires attendent encore à Diourbel et 109 809 ménages sont toujours en rade à Thiès. Quid de la grosse colère des populations à Kolda et Louga ? Alors que des salariés disputent les vivres avec des pauvres.