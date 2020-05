Covid-19 : Dakar s'approche des 2000 cas et inquiète

Alors qu’il est noté une certaine accalmie de la Covid-19 à l’intérieur du pays, en plus de l’extinction des foyers à risques, Dakar, épicentre de la maladie à coronavirus, inquiète les autorités.







Sur un total national de 1530 malades sous traitement, la capitale concentre plus de 65 % des cas dans les centres de traitement qui ne tiennent plus. Les hôpitaux et les centres de traitement sont au bord de la saturation, alerte Libération.





Entre mercredi et jeudi, sur les 196 nouveaux cas positifs recensés, les 152 proviennent de Dakar. Avec 1982 cas positifs enregistrés depuis l’apparition de la maladie, le 2 mars dernier, Dakar va franchir la barre des 2000 malades ce vendredi.