Covid-19 dans les zones frontalières : La PFUA et la Coopération allemande appuient la CNGF

Le Général de division aérienne, par ailleurs Chef de l’Etat-major particulier du Président de la République, Joseph Mamadou Diop a reçu ce vendredi des mains du chargé d’affaires de la République Fédérale d’Allemagne au Sénégal un lot de kits sanitaires, banderoles réalisées par la représentation régionale de l’agence allemande de la coopération internationale (GIZ) dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans les zones frontalières. La valeur des produits s’élève à 38 millions FCFA.D’après le Général de division aérienne Joseph Mamadou Diop qui a co-présidé la cérémonie de remise avec le chargé d’affaires de la République Fédérale d’Allemagne, depuis 2018, la Commission nationale de Gestion des Frontières (CNGF) construit des cases culturelles de citoyenneté et de bon voisinage le long des frontières du Sénégal, avec la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, la Mauritanie et le Mali. Et ces 19 cases qui ont été érigées ont pour rôle de développer la coopération transfrontalière et à promouvoir des valeurs citoyennes dans les localités. Cette dynamique de rapprochement des populations s'inscrit dans le sillage du programme Frontière de l’Union africaine dont la GIZ est un des partenaires privilégiés.Depuis son accession à la souveraineté internationale, renseigne le chef d’Etat-major particulier du Président de la République, le gouvernement du Sénégal défend le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation et mène une diplomatie de bon voisinage avec les pays limitrophes. C’est ainsi qu’il a toujours privilégié le dialogue et la concertation pour le règlement pacifique des questions relatives à la délimitation, le bornement et la densification des lignes frontalières.Pour terminer, le Général Diop a souligné que le financement de la GIZ à la CNGF va permettre de fournir aux cases culturelles des masques, kits de lavages mains, savons, eau de javel. En outre, poursuit-il, des actions de communication et de sensibilisation aux mesures de lutte contre la covid-19 seront menées à travers une campagne d’affichage dans les zones frontalières, et de diffusion de spots dans les radios communautaires.De son côté, Théodor Proff, le chargé d'affaires de l’Ambassade de l’Allemagne au Sénégal a magnifié cette remise à la commission nationale de gestion des Frontières. Selon lui, cette aide va permettre de faire passer des messages de sensibilisation dans les zones frontalières afin de maintenir les liens avec ces habitants.Pour finir, il indique que l’Allemagne continuera d’apporter son soutien dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion des frontières.