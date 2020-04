Covid-19 : Djiby Diakhaté "doute de l'efficacité du confinement total"

Le sociologue Djiby Diakhaté n'apprécie pas l'idée d'aller vers un confinement total des populations. Dans un entretien accordé à nos confrères de Dakaractu, Diakhaté a donné les raisons de son désaccord.





"C'est clair que le confinement total aura beaucoup de risques. Cela posera beaucoup de problèmes sur le plan économique et sur le plan social. Moi, je doute de l'efficacité du confinement total dans les pays africains parce qu'en fait, on a tendance à répliquer des solutions qui ont été adoptées ailleurs et qui sont peut-être adaptées à un certain contexte, mais qui s'adapteraient difficilement à notre propre contexte", a souligné le sociologue Djiby Diakhaté.





Selon lui, aujourd'hui même si vous confinez les gens, ils se déplaceraient dans les quartiers.





Il explique également que : "Les gens vont se déplacer de concession en concession. Vous avez les concessions qui sont imbriquées les unes dans les autres et les gens se faufilent d'une maison à une autre avec des portes de passage, donc finalement vous ne réglez pas le problème de façon définitive", a défendu Diakhaté.